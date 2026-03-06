男木島沖に乗り揚げたオイルタンカー（高松海上保安部提供） 高松海上保安部によりますと、6日午前1時36分ごろ、高松市の男木島灯台の西約100m付近を航行していた韓国籍オイルタンカー「PHOENIX」から、「男木島北西端にて乗り揚げた」と備讃瀬戸海上交通センターに通報がありました。 巡視艇くりなみが現場に向かったところ、船体が左舷側にやや傾いていて、浸水や油の流出は認められなかったということ