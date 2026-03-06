【トランプ2.0 現地リポート】イラン戦争で「高市トレード」吹っ飛んだ！ 日銀総裁答弁「展開次第で日本経済に大きな影響」の最悪シナリオ2月28日に始まったアメリカとイスラエル軍によるイラン攻撃は激しさを増し、トランプ大統領は長期化の可能性を示唆している。アフガニスタンのような「永遠の戦争」を危惧する声も出始めた。政府は中東のアメリカ人に避難を勧告したが、国内のテロ対策は大丈夫なのかとの懸念も高まってい