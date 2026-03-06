今日6日の関東地方は次第に雲が増えるでしょう。夕方以降は、にわか雨の可能性があります。千葉県など沿岸部では、雷雨になる所もあるでしょう。夕方から所々で雨雲が湧く念のため傘を今日6日(金)は、西から前線が近づいてきます。関東地方は日差しが届きますが、昨日(5日)と比べると雲が広がりやすいでしょう。午後3時以降は所々で雨が降りそうです。神奈川県や千葉県、茨城県では、大気の状態が次第に不安定になり、局地的に雷