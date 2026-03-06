【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#4【前回の記事を読む】知れば老後が楽しくなる「リバプール殿の4人」アルバム「プリーズ・プリーズ・ミー」（1963年3月22日発売）◇◇◇2月11日。日本では「建国記念の日」だが（決して「建国記念日」ではない）、ロック史的には「ビートルズのファーストアルバム録音日」である。ということは、ある意味で「ロックンロール帝国の建国記念日」ということになる