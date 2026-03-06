イランがホルムズ海峡を封鎖する直前、韓国に向かっていたタンカー1隻が海峡を抜け出し、注目を集めている。5日、全国海運労組協議会によると、先月26日、「イーグル・ヴァラー号」はイラク南部アル・バスラを出航し、2日後の28日にホルムズ海峡を通過する予定だった。HD現代オイルバンクの原油を輸送していたイーグル・ヴァラー号は、全長336メートル、30万トン級の大型タンカーだ。積載していた原油は約200万バレルに達する。こ