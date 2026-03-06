2年前、モラハラ気質の事実婚パートナーのもとから逃げるように家を出た吉田ななみさん（仮名・58歳）。同居中に発症したパニック障害を抱えながらも、「もう一度誰かと生活を共にしたい」と結婚相談所に登録した。だが、そこで突きつけられたのは衝撃的な現実だった――。借金を抱えた夫との離婚、モラハラからの脱出、そして熟年婚活。数々の試練を経て、彼女がたどり着いた境地とは。◆夫の借金返済を迫られ、限界を感じる――