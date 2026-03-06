「ジリリリリ……」。昔ながらの発車ベルが響く中、駅員が改札の外に出て乗り遅れる人がいないか確認します。発車の合図を出すと、２両編成の電車がゆっくりと動き出しました。今回は、ＪＲ常磐線と接続する千葉県松戸市の馬橋駅から、流山市の流山駅を結ぶ流鉄（りゅうてつ）流山線です。総延長５.７キロ、六つの駅はすべて有人駅です。自動券売機もありますが、今では珍しい硬券の切符を窓口で販売しています。駅や車両もレ