昨年12月に静岡県長泉町の住宅兼店舗で現金約1千万円が奪われた事件で、県警は6日までに、強盗致傷と住居侵入の疑いで、神奈川県のとび職の男（18）を逮捕した。これまでに同県の少年や大阪市の男ら7人が同容疑で逮捕されており、8人目。指示役の男（21）＝強盗致傷などの罪で起訴＝に実行役3人を紹介したとみられる。逮捕容疑は、共謀して昨年12月22日未明、長泉町納米里の住宅兼店舗に侵入。住人の80代夫婦を緊縛して夫にけ