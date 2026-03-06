元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのいちご狩りショットを投稿した。自身のインスタグラムでハッシュタグとして「#いちご狩り」「#18個でお腹いっぱいなった」「#お腹空かせていけば」「#40はいけた」と記した。写真では愛犬とのいちご狩りショットを数枚投稿した。ネットでは「可愛すぎる」「癒やされる」「この可愛さは反則級」「楽しそう」「可愛さが渋滞