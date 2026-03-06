秋田地方気象台は「暴風と高波に関する秋田県気象情報」を午前6時24分に発表しました。沿岸の海上では、発達する低気圧の影響により、西よりの風が非常に強く、大しけとなるでしょう。7日昼前から夜のはじめ頃にかけて、西よりの暴風に、7日夕方から夜遅くにかけて、高波に警戒してください。＜概況＞前線を伴った低気圧が日本海西部にあり、東へ進んでいます。この低気圧は、7日にかけて発達しながら日本海北部へ進むでしょう。ま