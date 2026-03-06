川越支局長市川憲司「小江戸」と呼ばれ、城下町の面影を色濃く残す埼玉県川越市。蔵造りの町並みが続く「一番街」に老舗の茶そば専門店「寿（ことぶき）庵（あん）蔵のまち店」がある。そばのつるつるとした食感に抹茶の香り、絶妙な配合具合そばの量が最も多いという「割子そば７段」（２４００円）をお願いした。鮮やかな緑色の茶そばが入った割子が七つ重なって出てくる。高さ約２３センチ。まず、つゆをつけずにそば