【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は5日、2032年に月に衝突する可能性が指摘されていた小惑星「2024YR4」について、最新データに基づく分析で衝突の可能性はなくなったと発表した。最接近時でも月面から2万1200キロ離れて通過するという。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による2月の観測結果などを分析した。一時は4.3％の確率で月に衝突すると分析された。この小惑星は24年、南米チリにある望遠鏡で発見。地球に衝