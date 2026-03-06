採用面接の最後に聞かれる「何か質問はありますか？」には、どう答えるべきなのか。転職支援を行うアクシス代表取締役の末永雄大氏は「逆質問は、熱意を示しながら、聞きにくいことを聞くチャンスでもある。たとえば面接で残業時間について聞くのはNGとされるが、逆質問の中で自然に確認することが可能だ」という――。※本稿は、末永雄大氏のYouTubeチャンネル「すべらない転職エージェント」の一部を再編集したものです。写真＝i