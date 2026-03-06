第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。長崎西は初戦の相手が滋賀学園に決まった。センバツ出場は１９５１年以来７５年ぶり２度目。夏の甲子園には３度出場している。昨秋は長崎２位で九州大会に出場。唐津商（佐賀１位）を９―２（８回コールド）で下し、初戦を突破した。準々決勝は、優勝校でのちに明治神宮大会も制する九州国際大付（福岡）に０―５で敗れたが