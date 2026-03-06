中東での武力衝突が続くなか、イランによる攻撃の矛先が周辺国へと広がっています。隣国アゼルバイジャンにもドローン攻撃があり、4人が負傷しました。【映像】攻撃を受ける各地の様子イランの国営メディアによりますと、首都テヘランでは5日も空爆による爆発があり、衝突開始からおよそ1週間でイラン国内の死者は1230人に達しました。一方で、イランによる報復も続いています。イランの革命防衛隊は5日、「ペルシャ湾北部で