きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時600円以上の値下がりしました。節目の5万5000円台を挟んだ水準で取引が続いています。イランの国営メディアが、イラン革命防衛隊が5日、ペルシャ湾の北部でアメリカのタンカーを攻撃したと発表し、原油価格の指標となるWTI先物価格が大きく上昇。一時1バレル＝82ドル台をつけ、2024年7月以来、1年8か月ぶりの高い水準となっています。イラン情勢を受け、4日まで4600円以上と大幅な下落