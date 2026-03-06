Xのフォロワー47万人超。投稿漫画が「万バズ」を連発。そんな超人気クリエイター・ ぬこー様ちゃん さんのキャリアは、決して順風満帆ではありませんでした。 20代で200万円を失い、30代で過労により心身の限界を迎えたことも。それでも漫画を描き続け、 33歳で商業連載デビューという転機を掴みます 。 前編では、会社員→講師→フリーランスと働き方を変えながら、自分に合った道を模索してきた