フリー漫画家・ ぬこー様ちゃん さん。商業連載の打ち切りを経験した後、SNSを中心に新たな創作スタイルを築いてきました。 後編では、現在の働き方や収益のつくり方、そしてこれまでの回り道を振り返って、いま感じていることを聞きました。 前編： 20代で200万失い、上野駅で泣いた30代。「何者でもなかった」ぬこー様ちゃんが、万バズ連発の超人気漫画家になるまで 打ち切り後に選んだSNSでの活動 ―