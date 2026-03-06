＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦は、午前8時30分から第2ラウンドが行われている。【写真】きょうの川崎春花さんはミニスカスタイル5アンダーで単独首位発進した28歳の永井花奈は、10番からの2組目でスタート。いきなりバーディを奪い、スコアを6アンダーに伸ばしている。この後も続々と選手がコースに飛び出していく。2位で滑り出した川〓春花は