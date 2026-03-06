＜ブルーベイLPGA2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが行われている。【連続写真】渋野日向子の2026年スイングに明らかな変化が初日を2オーバー・63位タイで終えた今季初戦の渋野日向子が、日本時間午前8時26分に第2ラウンドの競技を開始した。風がやや吹く、過ごしやすい天候のなかスタートした10番は、ティショットをフェアウェイに置いたが、段上のピンを狙う