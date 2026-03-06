米AI開発アンソロピックと米国防総省のロゴ＝1日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ブルームバーグ通信は5日、国防総省が米新興企業アンソロピックを米国の安全保障上の脅威となる「サプライチェーン（供給網）リスク」に指定したと伝えた。同社は国防総省が求めた生成人工知能（AI）の軍事利用拡大を拒否し、トランプ政権と対立していた。同通信は国防総省の今回の決定が米軍に混乱をもたらす可能性を指摘した。アンソロ