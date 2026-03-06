米テキサス州の原油関連施設＝2016年6月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は急騰し、指標の米国産標準油種（WTI）の4月渡しが前日比6.35ドル高の1バレル＝81.01ドルで取引を終えた。中東情勢を受けた原油の供給混乱への警戒感が強まった。終値としては2024年7月以来、約1年8カ月ぶりの高値。取引時間中には一時82ドル台まで上昇する場面もあった。原油高騰を受け5