アメリカ政府は7月に迎えるアメリカ・メキシコ・カナダの3カ国の自由貿易協定（USMCA）の見直しに向けメキシコとの協議を始めると発表しました。アメリカ通商代表部は5日、USMCAの見直しに向け交渉担当者によるメキシコとの二国間協議を3月16日の週に始めると発表しました。USMCAは今年7月に見直しが行われることになっていて、合意となれば2042年まで延長、3カ国が最終的に延長に合意できなければ2036年に失効します。これまでト