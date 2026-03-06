フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、新作『恥じらい探偵〜そんなことしたら推理力上がっちゃう!〜』(全70話)を、6日から独占配信。岐洲匠と蓼沼優衣がラブミステリーに挑む。『恥じらい探偵〜そんなことしたら推理力上がっちゃう!〜』“人前が苦手”なのに、推理力は最強。恥じらい体質の探偵・青子と、クールな理系秀才・晴人が最悪のタイミングで巻き込まれたのは、立てこもり事件。命がけの密室サスペンス