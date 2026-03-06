テレビドラマやCMで、まるでプロの役者のような演技を見せる動物たち。彼らはどのように選ばれ、緊張感あふれる撮影現場で期待に応えているのだろうか。今回は、数々の話題作にペットモデルを送り出してきた「アニマルプロ」でトレーナーを務める細波麻裕美さんと石井敏樹さんにインタビュー。不動の人気を誇る犬種の傾向から、知られざる撮影現場の舞台裏まで、話を聞いた。『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』に出演した柴犬