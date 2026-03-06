東京都新宿区荒木町に男性専用サウナ施設「Logout」(ログアウト)がオープンした。都会の喧騒から切り離された「深海」をイメージした空間で、静かな暗闇と青くゆらめく光に包まれながら、心と身体を深く沈める"ととのい"体験を提供する。喧騒から切り離された「深海」をイメージ○コンセプトは「忙しい日常からログアウトできるひととき」Logoutは日常から「ログアウト」し、まるで深海の中にいるかのような没入体験ができるサウナ