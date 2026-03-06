「うちの子(ペット)は言うことを聞かないから」と割り切ってはいないだろうか。テレビや雑誌で活躍するペットモデルたちも、普段は一般家庭で暮らす普通のペットである。モデル育成の第一線で活躍するアニマルプロの細波麻裕美さんと石井敏樹さんは、トレーニングの本質は「人との共生を深める遊び」だと語る。プロが教える日常のしつけのヒントや、場所を選ばず集中力を高めるコツについて、トレーナーのふたりに話を聞いた。「ア