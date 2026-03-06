年齢を重ねるにつれ、夜眠れなくなる――そんな話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。これはただの噂なのか、それとも医学的なメカニズムがあるのでしょうか。今回は「年齢を重ねると、必要な睡眠時間は短くなる」という噂について、25歳から69歳までのマイナビニュース会員412名にアンケートを実施。その結果、60.7%の方が噂を信じていると回答しました。回答者の声を見ると、「年齢を重ねて長い時間眠れなくなっ