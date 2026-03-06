ゴルフに「未知との遭遇」はありません！ ゴルフというのはただボールを打っているだけではダメで、どうやってプレーするかをよく考えないとスコアメークできません。これをマネジメントと言いますが、このマネジメントという奴はとても幅が広くて、どこにボールを打