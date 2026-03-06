理想的なダウンスイングがわかるチェック方法とは ヘッドの重心が右後ろにあるのを感じて振れるのが究極 ここでひとつ、理想的なダウンスイングを感じていただける方法を紹介しましょう。使用クラブはドライバー。まず平行四辺形を作っていただき、シャフトが地面と平行になる