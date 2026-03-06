閻魔王からの授かり物だった？！お寺や神社でいただける「御朱印」ってなに？ 閻魔王から授かった宝印が始まり 近年は御朱印がブームになっているようで、記念日には限定の御朱印を出すところも現れ、ところによっては、数時間待たないといただけないこともあるとテレビなどで報道されています。しかし、こうしたことは御朱印の本義からは離れてしまっていることに思えます。兵庫県宝塚市にある中山寺に伝わる『中山寺縁起