【糖質Q&A】糖質制限はどれくらい続ければいいの？ 目標体重を決めて、それに達するまでです。 4kg減らすとか、59kgにするとか。 その目標を達成したら、糖質制限は緩めて構わないと思います。 たとえば、 制限中は1日の糖質を60gにしていたなら、100gくらいに増やすと、そこそこ食べられるうえに体重もキープできます。 ただし、緩め過ぎ