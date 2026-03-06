免疫力向上のカギは「辛い」「酸っぱい」「苦い」 【免疫力の話】 「嫌なもの反射」により免疫力が上がる 一般的に「刺激物」といわれる、辛さ、酸っぱさ、苦さが強い食べ物。あまりに強烈だと食べることもできませんが、適度な刺激であれば、美味しさにつながります 好き嫌いはあるものの、「今日はとても辛いものが食べたい」というような気持ちは、誰しも感じたことがあるのではないでしょうか。 その、刺激物を食べたいと