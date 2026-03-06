在韓米軍「パトリオット」など一部兵器を中東へ移動させる準備進める 在韓米軍が一部兵器を中東へ移動させる準備をしていると東亜日報が報じている。 政府関係者によると在韓米軍が防空迎撃ミサイル「パトリオット」など一部兵器を南東部から北西部（烏山基地）に移動させたという。