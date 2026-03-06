ＷＢＣドミニカ共和国代表のＪ・ペーニャ遊撃手（アストロズ）が、右手薬指の指先を骨折したため、本大会を欠場することが５日（日本時間６日）に同代表チームから発表された。４日（同５日）、タイガースとの強化試合に遊撃でスタメン出場。強烈で不規則なバウンドのゴロを処理した際に痛めたもようで、送球後に指先を見つめる場面があった。途中交代後、レントゲン検査で判明した。少なくとも２週間はプレーができない見込