iPS細胞を使った再生医療等製品の製造販売が承認された。上野賢一郎厚生労働相が6日の閣議後の記者会見で明らかにした。重症心不全とパーキンソン病を対象にした2製品。iPS細胞による再生医療の世界初の実用化となる。