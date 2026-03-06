６日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比６０３円安の５万４６７４円と反落して始まった。前日の米株式市場は、ＮＹダウが７８４ドル安となった。中東情勢の緊迫化を受け、原油価格が大幅に上昇したことが嫌気された。これを受け、東京市場は売り先行でスタートした。為替は１ドル＝１５７円５０銭前後で推移している。 出所：MINKABU PRESS