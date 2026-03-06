【(C)B.LEAGUE】 「より良い環境になることで、より刺激的な才能が集まる」 今シーズン、Bリーグは節目の10年目を迎えた。コロナ禍による観客制限からのシーズン中断など様々な困難を乗り越え、リーグ誕生時に比べると平均観客数は約2倍と大きな発展を遂げている。さらなる成長を目指し、『B.革新』の名の下に来シーズンから新たなフォーマットを導入する中、記念すべきBリー