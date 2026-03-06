食事から摂取するヨウ素の量は甲状腺ホルモンの原料となるため、過剰摂取は甲状腺機能に大きな影響を与えます。特に日本は海藻類を多く摂取する食習慣があり、世界的にみてもヨウ素摂取量が多い傾向にあります。バセドウ病の治療中は特にヨウ素制限が重要となるため、含有量の多い食品を把握しておくことが大切です。 監修医師：上田 洋行（医師）【経歴】 大阪大学医学部卒業 住友病院、大阪大学医学部附属病院にて勤務 専