6日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝157円56銭前後と、前日午後5時時点に比べ31銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝182円88銭前後と39銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース