解任されたノーム国土安全保障長官/Mandel Ngan/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領は5日、ノーム国土安全保障長官を解任し、後任にマークウェイン・マリン上院議員（オクラホマ州選出）を指名するとSNSで発表した。トランプ氏はノーム氏が「特に国境警備で数々の素晴らしい成果を挙げた」と述べて感謝の意を示した。新設する「西半球における安全保障イニシアチブ」の特使に任命することも明らかにした。