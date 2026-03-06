BTSの復帰舞台のため、韓国の観光名所が封鎖される。21日に光化門広場公演を開催する。公演の間、同広場周辺の国家遺産・景福宮（キョンボクン）が閉館し入場が制限される。先月25日に韓国国家遺産庁は、国立古宮博物館の古宮会議室別館で、安全対策会議を開催したという。当日の会議には、宮能遺跡本部と景福宮、昌徳宮、徳寿宮、昌慶宮など4大宮、宗廟、国立古宮博物館の関係者らが出席した。韓国メディアのヘラルド経済は6日「