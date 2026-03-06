今季から背番号を『0』に変更したロッテの郄部瑛斗は、対外試合10試合に出場して、打率.286（35−10）、1打点、1四球、5盗塁の成績を残し、オープン戦に限ると打率は.350に跳ね上がる。郄部は昨季、強く振ることを意識した8月以降の打率は.337をマークした。シーズン終了後の取材では「全てではないと思うんですけど、それによっていいところもたくさんありましたし、強く振ることによって、自分の新しい強みも多