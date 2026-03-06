フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われた。史上初の4連覇を狙う17歳・島田麻央（木下グループ）が71.90点で首位。2位には69.77点の岡万佑子（木下アカデミー）と日本勢がワンツー発進を決めた。演技後、3位の選手がSPのメダルセレモニーに現れず。なぜか日本の2人だけで撮影が行われたようだが、ちょっ