2023年、WBC優勝のブルペンを預かった厚澤和幸コーチに聞く第6回ワールド・ベースボール・クラシックが5日開幕した。日本代表「侍ジャパン」は6日、東京ドームで台湾との1次ラウンド初戦に臨む。連覇なるかという期待を背負った日本代表が、世界で勝ち抜く上では何が必要なのか。前回大会でブルペン担当を務めた厚澤和幸投手コーチ（オリックス）に聞くと、絶好のタイミングであったルール変更が、世界一の追い風になっていたと