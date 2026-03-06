防災庁の組織政府は6日、首相をトップとして災害発生時から復旧・復興までの司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案を閣議決定した。今国会で法成立後、本年中に創設する。本庁設置日は成立後に政令で定めるが、政府関係者によると11月の案がある。地方機関として「防災局」を設け、南海トラフ、日本海溝・千島海溝の両巨大地震などへの備えを強化。自治体職員らの研修や防災関係の研究を行う「防災大学校（仮称）」の設置規定も