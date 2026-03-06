ニューヨーク株式市場で5日、中東での戦闘拡大を受けてダウ平均株価は急落し、前日終値からの下げ幅は一時1100ドルを超えました。5日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は一時、前日の終値と比べ1100ドル以上値を下げました。中東での戦闘拡大を受け原油価格が急騰し、景気が冷え込むとの見方が強まり売り注文が広がった形です。終値は前日と比べ784.67ドル安い4万7954.74ドルでした。また、原油の主要な国際指標のアメリカ産WT