海保初！「国際業務メイン」の巨大巡視船が誕生三菱造船江浦工場（山口県下関市）で2026年3月5日、新たな巡視船「ふじ」が進水しました。【写真】激レア！ これが巡視船「ふじ」の命名書です「ふじ」は、海上保安庁初となる国際業務を主要な業務とする巡視船で、日本周辺の安全保障環境が厳しさを増すなか、外国海上保安機関とのさらなる連携強化や海上保安官の育成などを図っていくため、2022年度補正予算で建造が決まりました