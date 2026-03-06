ネットフリックスのロゴ＝米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米動画配信大手ネットフリックスは5日、米映画俳優で監督のベン・アフレック氏が創業した映画製作の人工知能（AI）技術企業「インターポジティブ」の買収を発表した。買収に伴い、アフレック氏をシニアアドバイザーとして迎える。買収額は明らかにしていない。米ブルームバーグ通信によると、インターポジティブ社の技術はゼロから映画をつ