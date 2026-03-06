◇米男子ゴルフツアープエルトリコ・オープン第1日（2026年3月5日プエルトリコグランドリザーブCC＝7506ヤード、パー72）平田憲聖（25＝ELECOM）は4バーディー、2ボギーの70で回り、21位につけた。首位とは6打差。金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は2バーディー、7ボギーの77と崩れて112位と出遅れた。チャンドラー・ブランシェット（30＝米国）が64で単独首位に立った。